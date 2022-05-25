В частности, враг начал применять еще больше авиации. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 мая.
Авиационные и артиллерийские удары оккупантов по украинским городам: ситуация на основных направлениях
Кафиры пытаются поддерживать наступление
По информации Генштаба, российские военные пытаются продвинуться в наступлении по земле.
Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки,
– говорится в своде.
У кафиров становится все меньше оружия, в том числе у них – недостаточное количество запасов высокоточного оружия. Поэтому Россия продолжает искать какие-то другие способы, чтобы нанести удар по критически важным и военным объектам на территории нашего государства.
Известно, что противник пытался взять под контроль Пасек – с помощью артиллерии и армейской авиации. Однако оккупантам ничего не удалось.
Кроме того, при поддержке вражеской авиации продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Лиман.
Угроза из Беларуси
Из-за все большего скопления авиации в Беларуси до сих пор остается угроза ракетных ударов из соседнего государства. Ведь на Волынском и Полесском направлениях разместили до 7 батальонов.