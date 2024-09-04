Враг атаковал 42 воздушными целями: сколько сбили

Россия 4 сентября массированно атаковала Украину, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов. Всего враг запустил по территории нашей страны 29 "Шахедов" и 13 ракет.

Ночью и на рассвете взрывы раздавались в разных областях Украины. В частности, под ударом оккупантов оказались Львов, Кривой Рог, Киев и другие города нашей страны.

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Сколько ракет и "Шахедов" сбили силы ПВО

В ночь на 4 сентября 2024 года российские захватчики в очередной раз цинично атаковали Украину. Враг бил ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed".

В общем, враг использовал 42 средства воздушного нападения:

2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, которые запустили из воздушного пространства Тульской области;

2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3, которые были запущены из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;

3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

29 ударных БПЛА "Shahed-131/136" (районы пусков – Курская область).

Силы ПВО в течение всей ночи отражали атаку и сбили почти все дроны-камикадзе, а также часть ракет. К отражению воздушного нападения россиян привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

В общем, украинские защитники уничтожили 22 "Шахеда", а также 7 ракет:

4 крылатые ракеты Х-101;

3 крылатые ракеты "Искандер-К".



Сколько целей сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Стоит отметить, что 6 ударных беспилотников – локально потеряно (предположительно подавлены РЭБ), а еще один дрон улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.