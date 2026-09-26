Враг атаковал автодорогу в Одесской области: горят грузовики, есть пострадавшие

Враг продолжает терроризировать украинские города. В очередной раз раздались взрывы в Одесской области.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно о атаке на Одесскую область?

Кипер сообщил, что российские войска провели атаку на автомобильную дорогу в Одесской области.

В результате атаки повреждены три грузовых автомобиля, один из них загорелся. Также известно о трех пострадавших.

В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Чрезвычайные службы работают над устранением повреждений.