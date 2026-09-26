26 сентября, 10:25
Враг атаковал автодорогу в Одесской области: горят грузовики, есть пострадавшие
Враг продолжает терроризировать украинские города. В очередной раз раздались взрывы в Одесской области.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о атаке на Одесскую область?
Кипер сообщил, что российские войска провели атаку на автомобильную дорогу в Одесской области.
В результате атаки повреждены три грузовых автомобиля, один из них загорелся. Также известно о трех пострадавших.
В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Чрезвычайные службы работают над устранением повреждений.