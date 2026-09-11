Известно о раненых. Об этом рассказал глава Днепровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о вражеском обстреле?

Россия днем ​​11 сентября атаковала Днепр. В 14:25 Воздушные силы писали, что на город летели баражирующие боеприпасы "Бандероль".

В Днепре произошел пожар. Также Ганжа рассказал, что в результате удара есть пострадавший. Впоследствии количество раненых возросло до 12.

Последствия удара по Днепру: смотрите видео

Утром в тот же день Россия атаковала беспилотниками Киев и область. В Деснянском районе столицы работала ПВО, в Оболонском есть пострадавший.