В результате обстрела погиб мужчина, который ремонтировал авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
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Погиб 54-летний мужчина
В 16:35 Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепровский район.
Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал авто неподалеку. Светлая память еще одной жертве российских преступников,
– подчеркнул председатель ОВА.
Также чиновник рассказал, что вспыхнул пожар. Возгорание уже потушили спасатели.
Накануне россияне ударили по дому в Днепре
- Российские военные 19 апреля атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, враг ударил и по Днепропетровской области.
- Там защитники неба сбили 11 ракет различных типов. Впрочем, избежать вражеских попаданий не удалось.
- Так, под ударом российских террористов оказалась пятиэтажка. Вспыхнул масштабный пожар. Здание частично разрушено. Люди оказались под завалами.
- На утро 20 апреля аварийно-спасательные работы завершены. В результате ракетного удара в Днепре погибли три человека, 24 человека пострадали.
- В целом эта вражеская атака на Днепропетровскую область унесла жизни 8 человек, еще 34 получили ранения.