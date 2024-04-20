В результате обстрела погиб мужчина, который ремонтировал авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

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Погиб 54-летний мужчина

В 16:35 Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепровский район.

Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал авто неподалеку. Светлая память еще одной жертве российских преступников,

– подчеркнул председатель ОВА.

Также чиновник рассказал, что вспыхнул пожар. Возгорание уже потушили спасатели.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!

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