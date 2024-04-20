Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який ремонтував авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

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Загинув 54-річний чоловік

О 16:35 Сергій Лисак повідомив, що окупанти атакували Дніпровський район.

Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік. Світла пам'ять ще одній жертві російських злочинців,

– підкреслив голова ОВА.

Також посадовець розповів, що спалахнула пожежа. Займання вже загасили рятувальники.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять!

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