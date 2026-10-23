Враг атаковал Львовскую область: в регионе действовала ПВО

Там действовали силы ПВО. Об атаке сообщил Максим Козицкий.

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Что известно об атаке на Львовщину?

Во время утренней воздушной тревоги в регионе работали силы ПВО. Так, наши воины сбили над Львовской областью российский беспилотник. Козицкий уточнил, что он стал уже пятым дроном с ночи.

Предварительно, во всех случаях без жертв и пострадавших– добавил глава ОГА.

Обратите внимание! Воздушный террор продолжается почти беспрерывно. О движении враждебных БПЛА читайте в хронологии 24 Канала.

Где еще фиксировались последствия обстрелов?

В Житомирской области российские войска ночью против 23 октября атаковали энергетическую инфраструктуру и жилые дома. В результате обстрелов повреждены шесть частных домовладений. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Без электроснабжения оставалось более 900 населенных пунктов области.

В Сумах россияне нанесли прицельные удары по объектам гражданской инфраструктуры в трех частях города. Повреждение также получил жилой сектор Ковпаковского района. По предварительным данным, по меньшей мере два человека пострадали, их состояние уточняется.