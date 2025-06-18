Враг атаковал почти 60 ударными БпЛА: какие основные направления удара

Ночью 18 июня Россия атаковала Украину 58-ю БпЛА. Основные направления удара –Донеччина, Днепропетровщина и Запорожье.

Зафиксированы попадания в 9 локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также "Вопрос жизни и смерти": Зеленский обратился с призывом к G7 относительно ПВО

Что известно о ночной воздушной атаке России по Украине

С 23:00 17 июня враг запустил 58 ударных БпЛА и имитаторов. Запускались дроны с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (временно оккупированный Крым).

В основном враг целился по Донецкой, Днепропетровской области и Запорожью.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ,

– заявили в Воздушных силах.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 9 локациях.