Враг атаковал почти 60 ударными БпЛА: какие основные направления удара
- Россия атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА, в том числе на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье.
- Обезврежены 30 враждебных БпЛА, зафиксированы попадания в 9 локациях.
Ночью 18 июня Россия атаковала Украину 58-ю БпЛА. Основные направления удара –Донеччина, Днепропетровщина и Запорожье.
Зафиксированы попадания в 9 локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о ночной воздушной атаке России по Украине
С 23:00 17 июня враг запустил 58 ударных БпЛА и имитаторов. Запускались дроны с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (временно оккупированный Крым).
В основном враг целился по Донецкой, Днепропетровской области и Запорожью.
По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ,
– заявили в Воздушных силах.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
К сожалению, зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 9 локациях.