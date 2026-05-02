Враг атаковал "Шахедами" Николаев: под ударом энергетика, есть отключения

Николаев подвергся атаке дронов-камикадзе, под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. В городе зафиксированы отключения электроэнергии, пострадавших пока нет.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что известно об атаке на Николаевщину?

В Николаеве зафиксирована атака российских дронов-камикадзе типа "Шахед", во время которой был поражен объект энергетической инфраструктуры. В результате удара в части города возникли перебои с электроснабжением.

Энергетические службы уже работают над ликвидацией последствий атаки и возобновлением подачи электроэнергии. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

В телеграмм-канале "Николаевэлектротранс" сообщили, что в городе временно сменили работу электротранспорта после утренних обстрелов энергетической инфраструктуры. Такие меры предприняты для уменьшения нагрузки на энергосеть и стабилизации электроснабжения. В частности, пока не курсируют троллейбусы по маршруту №9, а также временно приостановлено движение трамвая №3 в направлении Ракетного Урочища. Кроме этого, зафиксированы повреждения одного из троллейбусов в результате вражеских обстрелов.



Последствия обстрела Николаева / Фото "Николаевэлектротранс"

Также в городе сократили количество троллейбусов типа "Днепр" с автономным ходом до 1 километра, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии. В то же время на маршрутах продолжают работать 44 троллейбуса, обеспечивая базовое транспортное сообщение.

Важно! Городские власти Николаева напоминают пассажирам, что при оплате проезда с помощью QR-кода действует возможность бесплатной пересадки в течение 90 минут, что может помочь удобнее планировать поездки в условиях временных ограничений.

Какие регионы пострадали в результате российских обстрелов?

Российские войска продолжают атаки по украинским городам, применяя беспилотники против гражданской инфраструктуры. В частности, в Херсоне оккупанты дважды ударили дронами по маршрутным автобусам, в результате чего погибли и ранены. Во время второго удара в Центральном районе пострадал водитель одного из автобусов.

В ночь на 2 мая под ударом оказалась и Одеская область – в результате атаки беспилотников была повреждена портовая инфраструктура. После обстрела возникли локальные пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

В то же время в Харькове дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в жилой дом. К счастью, боеприпас не сдетонировал, что позволило избежать более серьезных последствий.

Кроме того, в Кривом Роге во время атаки "Шахедов" потерпел поражение объект критической инфраструктуры. В настоящее время информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.