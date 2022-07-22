ВСУ отразили атаку со стороны нефтеперерабатывающего завода: россияне бросают в бой все резервы на Донбассе

Несмотря на громкие заявления, российские оккупанты не могут установить контроль над всей территорией Луганской области. ВСУ держат оборону и наносят врагу потери.

российские оккупанты продолжают свое безумное наступление на Донбасс. Они бросают большие усилия на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также Оккупанты нанесли массированные удары по Никополю и Апостолову: есть жертвы и разрушения

ВСУ отразили атаку враг с нефтеперерабатывающего завода

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что враг пытается оказывать давление из каждого города и села в Луганской области. Вчера они нанесли два авиационных удара, два ракетных удара, два минометных и пять артиллерийских обстрелов.

Своим безумным огневым влиянием они хотят подвинуть позиции ВСУ, кроме того, их целью является психологическое влияние на мирное население.

Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины. Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки,

– сообщил Гайдай.

Также он рассказал, что российские оккупанты пытались атаковать с территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Наши герои нанесли врагу урон, россияне были вынуждены спасаться бегством.

"За минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать. Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников", – добавил глава Луганской ОВА.

Смотрите также – в разведке ответили на заявления Лаврова по поводу аннексии украинских территорий: видео