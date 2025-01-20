Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько "Шахедов" удалось сбить ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 20 января 2025 года (с 19.00 19 января) противник атаковал Украину 141 ударным БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений из страны-агрессора:

Миллерово;

Орел;

Брянск;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 93-х ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях,

– отметили военные.



93 "Шахеды" удалось сбить ночью 20 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время военные отметили, что 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Два из них – улетели на территорию России.