Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Сколько "Шахедов" удалось сбить ночью
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 20 января 2025 года (с 19.00 19 января) противник атаковал Украину 141 ударным БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений из страны-агрессора:
- Миллерово;
- Орел;
- Брянск;
- Курск;
- Приморско-Ахтарск;
Также враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.
Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбивание 93-х ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях,
– отметили военные.
93 "Шахеды" удалось сбить ночью 20 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В то же время военные отметили, что 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Два из них – улетели на территорию России.