Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росіяни продовжили атакувати "Шахедами": де була загроза ворожого удару

Скільки "Шахедів" вдалося збити вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 20 січня 2025 року (із 19.00 19 січня) противник атакував Україну 141 ударним БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків з країни-агресорки:

Міллерово;

Орел;

Брянськ;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Також ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумській області.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях,

– зазначили військові.



93 "Шахеди" вдалося збити вночі 20 січня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас військові наголосили, що 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два з них – полетіли на територію Росії.