Враг беспощадно обстреливает жилые кварталы Северодонецка и других городов Луганской области

Из-за российских обстрелов 11 мая было повреждено по меньшей мере 24 дома, из них 7 в Северодонецке. Об этом сообщил Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, российские войска трижды за неделю открывали огонь по одному и тому же "квадрату" в Северодонецке.

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При этом Сергей Гайдай отметил, что это только для оккупанта "квадрат", а для нас – мирные помещения, где еще много людей.

Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра. Есть повреждения разной степени 7 многоэтажек,

– рассказал Гайдай.

Где еще были разрушения:

3 дома – в Рубежном.

2 – в Горном.

5 – во Врубовке.

4 – в Камышевахе.

3 – в Тошковке.

Сергей Гайдай отметил, что всего города и села Луганской области в течение 11 мая обстреляны 26 раз. Больше всего – Северодонецк – 9.

Смотрите фотографии последствий обстрелов от Сергея Гайдая:

Стало труднее доставлять гуманитарные грузы

Глава Луганской ОВА рассказал, что вблизи Лисичанска под обстрел попал грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. Из-за этого он был поврежден.

Крайне опасно даже поддерживать общественный порядок. Наши полицейские, функции которых, правда, значительно расширены во время военного положения, почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов,

– сообщил Сергей Гайдай.

Он добавил, что основной задачей россиян остается установление полного контроля над Рубежным. Для обеспечения преодоления водного препятствия с территории России в направлении Кременной оккупанты перекинули технику понтонно-мостового парка.

Кроме того, на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки, 11 мая, отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитная установка противника. Подразделениями ПВО были сбиты 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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