Враг беспощадно обстреливает жилые кварталы Северодонецка и других городов Луганской области
Источник:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)
Из-за российских обстрелов 11 мая было повреждено по меньшей мере 24 дома, из них 7 в Северодонецке. Об этом сообщил Сергей Гайдай.
По словам главы Луганской ОВА, российские войска трижды за неделю открывали огонь по одному и тому же "квадрату" в Северодонецке.
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При этом Сергей Гайдай отметил, что это только для оккупанта "квадрат", а для нас – мирные помещения, где еще много людей.
Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра. Есть повреждения разной степени 7 многоэтажек,
– рассказал Гайдай.
Где еще были разрушения:
- 3 дома – в Рубежном.
- 2 – в Горном.
- 5 – во Врубовке.
- 4 – в Камышевахе.
- 3 – в Тошковке.
Сергей Гайдай отметил, что всего города и села Луганской области в течение 11 мая обстреляны 26 раз. Больше всего – Северодонецк – 9.
Смотрите фотографии последствий обстрелов от Сергея Гайдая:
Стало труднее доставлять гуманитарные грузы
Глава Луганской ОВА рассказал, что вблизи Лисичанска под обстрел попал грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. Из-за этого он был поврежден.
Крайне опасно даже поддерживать общественный порядок. Наши полицейские, функции которых, правда, значительно расширены во время военного положения, почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов,
– сообщил Сергей Гайдай.
Он добавил, что основной задачей россиян остается установление полного контроля над Рубежным. Для обеспечения преодоления водного препятствия с территории России в направлении Кременной оккупанты перекинули технику понтонно-мостового парка.
Кроме того, на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки, 11 мая, отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитная установка противника. Подразделениями ПВО были сбиты 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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