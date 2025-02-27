Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на голову Запорожской ОВА Ивана Федорова и председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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В Запорожье работает ПВО

В Запорожье в 20.38 объявили воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза атаки дронов-камикадзе типа "Шахед".

Да, в 20:56 в Воздушных силах предупредили о движении БПЛА в направлении Запорожья. Председатель ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе работает ПВО.

Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Федоров горожан.

Последствия атаки в Запорожье неизвестны. О пострадавших и разрушениях не сообщали.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Россияне терроризируют Херсонщину УАБами

В 20:39 в Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

В 20:48 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что зафиксированы пуски УАБов в направлении Херсона. Первая авиабомба полетела в направлении Херсона/Антоновки.

Через 2 минуты, в 20:50, Прокудин сообщил о повторных пусках УАБов в том же направлении. В 21:00 россияне запустили очередные УАБы – теперь в направлении Приднестровского. Через несколько минут произошли повторные пуски в том же направлении.

Также оккупанты запустили УАБ в направлении Тягинки/Токаровки Херсонской области.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что вражеские Су-34 отошли от пусковых рубежей. Последствия атаки в Херсонской области неизвестны. О пострадавших и разрушениях не сообщали.