Враг близок к тому, чтобы выйти на основной узел обороны ВСУ на Покровском направлении

На Покровском направлении действует вражеская группировка "Центр". Очевидно, российское командование сделало ставку на то, что оно сможет достичь своих целей, потому что не распыляет этих оккупантов на другие направления.

В течение крайних 3-х суток противник прилагал свои главные усилия на Покровском направлении в районе села Сокол и севернее него, в направлении на село Прогресс и села Лозоватское.

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Врагу удалось продвинуться севернее Александровки

Кроме этого, враг продолжает расширять свое вклинение по дирекции Очеретино – Новоалександровка. Ему удалось увеличить территорию под своим контролем севернее Новоалександровки.

Также противник продолжает "направлять" фланговые "выступления" в районе севернее села Уманское и в районе села Архангельское.

Становится все более очевидным тот факт, что командование УВ "Центр" пытается максимально быстро вытеснить наши передовые подразделения за реку Волчья на участке между Прогресс и Яснобродовка, а также протиснуться своими передовыми подразделениями максимально "глубоко" в северо-западном направлении, в сторону села Воздвиженка. И это, вероятно, является его ближайшей задачей на оперативно-тактическом уровне.

Сейчас на Покровском направлении развернуто не менее 68 – 70 тысяч личного состава группировки "Центр", с большим объемом основных образцов и типов вооружения и военной техники.

Что характерно, российское командование не трогает эту группировку и не перетягивает ее, к примеру, на Волчанск или Часов Яр.

Очевидно, в Кремле считают, что именно Покровское направление сейчас является для него наиболее "перспективным".

Поэтому враг планомерно наращивает количество личного состава на этом направлении и, очевидно, готовит прорыв подготовленного рубежа обороны ВСУ по рекам Волчья, Казенный Торец и Бычок и ряда высот, которые тянутся с северо-восточного направления на юго-западное.

Это, конечно, не те самые зловещие "стратегические резервы" противника, которые он якобы готовит "на конец июля", но вполне весомо. Особенно в условиях, когда ВСУ пока не удается полностью остановить противника на этом направлении.

Какими могут быть следующие шаги врага на этом направлении

Наиболее вероятный вариант ближайших действий противника на Покровском направлении, как по мне, будет выглядеть следующим образом:

Противник достаточно близок к тому, чтобы непосредственно начинать бои за крупнейший узел обороны ВСУ восточнее реки Волчья – села Новоселовка Первая. Он уже продвинулся вдоль южного берега тамошнего водохранилища в ее сторону, а также очевидно, имеет возможность подойти к нему с юга, со стороны села Уманское.

Также стоит ожидать продолжения упорных атак противника по дирекции Сокол – Евгеновка – Волчье с целью прорваться в район села Прогресс и обеспечить с севера действия своей тактической группы, которая, очевидно, сейчас готовится к боям за Новоселовку Первую.

Так же противник, вероятно, продолжит свои попытки выйти в район села Воздвиженка. Как вдоль восточного берега реки Казенный Торец (то есть с юга), так и действуя со стороны Новоалександровки, вдоль дороги.

Именно эти направления и участки являются наиболее вероятными местами приложения главных усилий вражеской группировки "Центр".