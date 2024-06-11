В результате атаки ранены 5 гражданских. Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Пострадавшие были в своих квартирах

Вечером 10 июня 2024 года армия государства-агрессора нанесла авиаудар по городу Константиновка. По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовой населенный пункт "КАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции.

Россияне попали по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения 5 местных жителей.

В частности, мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставлены в больницу. У них диагностировали черепно-мозговую травму и множественные резаные раны тела – всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Повреждения получили по меньшей мере 13 многоквартирных домов. Там выбиты окна и стекла.

Враг прорывается к важной трассе к Константиновке