Внаслідок атаки поранено 5 цивільних. Прокуратура Донеччини розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Дивіться також Росія знову почала перевозити паливо Кримським мостом, – ISW

Потерпілі були у своїх квартирах

Ввечері 10 червня 2024 року армія держави-агресорки завдала авіаудару по місту Костянтинівка. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт "КАБ-500" з універсальним модулем планування й корекції.

Росіяни поцілили по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців.

Зокрема, чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У них діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджень зазнали щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна та шибки.

Ворог проривається до важливої траси до Костянтинівки