Внаслідок атаки поранено 5 цивільних. Прокуратура Донеччини розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Потерпілі були у своїх квартирах
Ввечері 10 червня 2024 року армія держави-агресорки завдала авіаудару по місту Костянтинівка. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт "КАБ-500" з універсальним модулем планування й корекції.
Росіяни поцілили по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців.
Зокрема, чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У них діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу.
Пошкоджень зазнали щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна та шибки.
Ворог проривається до важливої траси до Костянтинівки
- Російські війська зосереджують зусилля на прориві оборони в напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового. Окупанти прагнуть підійти до життєво важливої траси на Костянтинівку. Про бої на Донеччині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
- За словами речника ОСУВ "Хортиця", окупанти намагаються вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Таким чином вони хочуть розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.
- Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії фронту.