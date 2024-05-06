В Сумской ОВА заявили, что враг ударил по энергетике региона. Из-за этого кое-где исчез свет, критические объекты перевели на резервное питание.

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Что известно о работе ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 мая 2024 года россияне ударили с северного направления 13 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136.

В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области,

– заявили военные.

Перед полуночью 5 мая Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников типа Shahed через Сумскую область в юго-западном направлении. Уже ориентировочно в 00:48 "Шахеды" летели в направлении Сум.

Взрывы в регионе раздавались несколько раз. В частности, ориентировочно в 00:08 в Сумах, впоследствии – в 00:39, 1:39 и даже в 6:48 6 мая.



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