У Сумській ОВА заявили, що ворог вдарив по енергетиці регіону. Через це подекуди зникло світло, критичні об'єкти перевели на резервне живлення.

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Що відомо про роботу ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 6 травня 2024 року росіяни вдарили з північного напрямку 13 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області,

– заявили військові.

Перед опівніччю 5 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників типу Shahed через Сумщину в південно-західному напрямку. Вже орієнтовно о 00:48 "Шахеди" летіли в напрямку Сум.

Вибухи в регіоні лунали декілька разів. Зокрема, орієнтовно о 00:08 у Сумах, згодом – о 00:39, 1:39 та навіть о 6:48 6 травня.