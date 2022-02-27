Враг давит на украинцев путем техногенных катастроф, – Минэкологии

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уверены, что враг продолжает оказывать давление на украинцев, но теперь путем создания техногенных катастроф.

И.о. Министра Руслан Стрелец сообщил о последствиях ракетных обстрелов жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры этой ночью, 27 февраля, на своей странице в фейсбуке.

А именно, о:

пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины Киевской области и повреждение газопровода на Харьковщине;

попадание российских снарядов в изгородь ДСП "Объединение "РАДОН".

В настоящее время системы мониторинга на предприятии работают в штатном режиме. Превышения не зафиксированы. Хранилище радиоактивных отходов не повреждено. Угрозы населению, работникам, оборудованию и зданиям нет,

– заметил Руслан Стрелец.

В сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечено, что военные и вооруженные конфликты всегда наносят значительные потери окружающей среде. Но сейчас действия РФ создают угрозу техногенной катастрофы не только Украине, но и всей Европе.

В частности, продолжается мощное психологическое давление на украинцев.

"Но мы не сдаемся, сохраняем спокойствие и верим в наши ВСУ!", – добавили на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.