В.о. Міністра Руслан Стрілець повідомив про наслідки ракетних обстрілів житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури цієї ночі, 27 лютого, на своїй сторінці у фейсбук.

А саме, про:

пожежу на нафтобазі у с. Крячки Васильківської громади Київської області та пошкодження газопровід на Харківщині;

попадання російських снарядів у загорожу ДСП "Об'єднання "РАДОН".

Наразі системи моніторингу на підприємстві працюють в штатному режимі. Перевищень не зафіксовано. Сховище радіоактивних відходів не пошкоджено. Загрози населенню, працівникам, обладнанню та будівлям немає,

– зауважив Руслан Стрілець.

У повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України зазначено, що військові та збройні конфлікти завжди завдають значних втрат довкіллю. Але зараз дії РФ створюють загрозу техногенної катастрофи не тільки для України, а й для усієї Європи.

Зокрема, продовжується потужний психологічний тиск на українців.

"Але ми не здаємось, зберігаємо спокій та віримо в наші ЗСУ!", – додали на сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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