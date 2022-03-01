Враг держится на рубеже Херсона и продолжает наступление на Николаев

Российские захватчики продолжают наступление в направлении Николаева. В районе Херсона враг вышел на рубеж.

На Таврическом направлении враг вышел на рубеж в районах Скадовска, Голой Пристани, Херсона и Новой Каховки.

Важно Без успехов: враг сосредотачивается на захвате Мариуполя

Перед наступлением на Николаев россияне перегруппировались.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!