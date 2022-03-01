Враг держится на рубеже Херсона и продолжает наступление на Николаев
1 марта 2022 , 13:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают наступление в направлении Николаева. В районе Херсона враг вышел на рубеж.
На Таврическом направлении враг вышел на рубеж в районах Скадовска, Голой Пристани, Херсона и Новой Каховки.
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Перед наступлением на Николаев россияне перегруппировались.
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