Враг до сих пор хочет захватить Киев, но не имеет для этого сил и средств, – Жирнов

Российские захватчики приостановили наступательные действия на Киев из-за нехватки необходимых сил и средств. Однако враг не отказался от своих намерений оцепить столицу.

Соответствующее заявление о текущей ситуации в Киеве и намерениях врага сделал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

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Враг до сих пор хочет захватить Киев

В настоящее время противник приостановил наступательные действия на Киев, но от своих намерений оцепить столицу не отказался,

– отметил Жирнов.

Он подчеркнул, что россияне деморализованы и не имеют достаточно сил и средств для наступления. Оборона Киева активна и заставляет противника постоянно нести потери и перегруппироваться.

В свою очередь, добавил глава городской военной администрации, от бессилия и злобы захватчики продолжают варварские бомбардировки украинских городов.

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