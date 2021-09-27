Враг должен знать, что каждый двор – это крепость, – Залужный о законе о теробороне
Источник:"Радио Свобода"
Верховная Рада одобрила закон о национальном сопротивлении. В составе Вооруженных сил Украины появятся Силы территориальной обороны. Государство показало другое видение структуры теробороны.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины и генерал Валерий Залужный. Увеличение личного состава ВСУ является хорошим сигналом.
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Залужный уверен, что отряды теробороны являются залогом безопасности. Если противник сунется вглубь, то ему хорошенько "достанется".
Враг должен знать, что каждый двор – это крепость.
Реализация закона о теробороне
Главнокомандующий уверен, что имплементация закона займет определенное время. Речь идет о выполнении всех мероприятий, которые прописаны в законе.Справка. Территориальная оборона – это неотъемлемая составляющая обороны государства, которая заключается в совокупности согласованных действий власти. Она осуществляется в мирное время и в особый период на всей территории Украины.
"Мы уже начали работать над этим вопросом. Я думаю, что будет эффективность. Если ее не будет, то опять же мы будем поправлять", – подчеркнул Залужный.
Закон о теробороне: коротко
- Согласно закону в Украине должны создать надежную систему обороны.
- По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, безопасность в государстве позволят гарантировать около 400 тысяч человек. Однако для этого нужно время.
- Будут привлекать молодежь. Она сможет проходить обучение и получит военную профессию без привлечения к срочной службе.
- Документ предусматривает, что члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.