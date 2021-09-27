Враг должен знать, что каждый двор – это крепость, – Залужный о законе о теробороне

Верховная Рада одобрила закон о национальном сопротивлении. В составе Вооруженных сил Украины появятся Силы территориальной обороны. Государство показало другое видение структуры теробороны.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины и генерал Валерий Залужный. Увеличение личного состава ВСУ является хорошим сигналом.

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Залужный уверен, что отряды теробороны являются залогом безопасности. Если противник сунется вглубь, то ему хорошенько "достанется".

Враг должен знать, что каждый двор – это крепость. Валерий Залужный Главнокомандующий ВСУ

Реализация закона о теробороне

Главнокомандующий уверен, что имплементация закона займет определенное время. Речь идет о выполнении всех мероприятий, которые прописаны в законе.

. Территориальная оборона – это неотъемлемая составляющая обороны государства, которая заключается в совокупности согласованных действий власти. Она осуществляется в мирное время и в особый период на всей территории Украины.

"Мы уже начали работать над этим вопросом. Я думаю, что будет эффективность. Если ее не будет, то опять же мы будем поправлять", – подчеркнул Залужный.

Закон о теробороне: коротко