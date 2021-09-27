Враг должен знать, что каждый двор – это крепость, – Залужный о законе о теробороне

27 сентября 2021 , 00:09
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Источник:

"Радио Свобода"

Верховная Рада одобрила закон о национальном сопротивлении. В составе Вооруженных сил Украины появятся Силы территориальной обороны. Государство показало другое видение структуры теробороны.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины и генерал Валерий Залужный. Увеличение личного состава ВСУ является хорошим сигналом.

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Залужный уверен, что отряды теробороны являются залогом безопасности. Если противник сунется вглубь, то ему хорошенько "достанется".

Враг должен знать, что каждый двор – это крепость.

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ

Реализация закона о теробороне

Главнокомандующий уверен, что имплементация закона займет определенное время. Речь идет о выполнении всех мероприятий, которые прописаны в законе.

Справка. Территориальная оборона – это неотъемлемая составляющая обороны государства, которая заключается в совокупности согласованных действий власти. Она осуществляется в мирное время и в особый период на всей территории Украины.

"Мы уже начали работать над этим вопросом. Я думаю, что будет эффективность. Если ее не будет, то опять же мы будем поправлять", – подчеркнул Залужный.

Закон о теробороне: коротко

  • Согласно закону в Украине должны создать надежную систему обороны.
  • По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, безопасность в государстве позволят гарантировать около 400 тысяч человек. Однако для этого нужно время.
  • Будут привлекать молодежь. Она сможет проходить обучение и получит военную профессию без привлечения к срочной службе.
  • Документ предусматривает, что члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.
Автор: Роман Стек