Враг продолжает попытки вести наступательные действия на нескольких направлениях. За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

Защитники отбивают атаки на Лиманском направлении: смотрите карту

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

Оккупанты хотят вернуть утраченное: смотрите карту

Наши военные работают по врагу

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 1 управляемую ракету Х-59.
  • Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.