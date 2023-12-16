Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте и давать достойный отпор врагу. В то же время, россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции и захватить новые территории Украины.
Защитники отбивают атаки на Лиманском направлении: смотрите карту
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту
Оккупанты хотят вернуть утраченное: смотрите карту
Наши военные работают по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 1 управляемую ракету Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.