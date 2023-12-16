Ворог продовжує намагання вести наступальні дії на кількох напрямках. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

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Ситуація на фронті

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

Захисники відбивають атаки на Лиманському напрямку: дивіться карту

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Окупанти хочуть повернути втрачене: дивіться карту

Наші військові працюють по ворогу

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби протиповітряна оборона знищила 1 керовану ракету Х-59.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.