Враг хочет пополнить запасы за счет мирных жителей

Третьи сутки длится захватническая операция Российской Федерации на территории нашего государства. Ключевые цели и попытки противника добиться успеха не реализованы.

Противник несет большие потери, противник истощен. У него сведены на нет возможности пополнения топлива, боеприпасов и продовольствия.

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Что нужно делать

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Ожидается, что враг будет использовать возможности пополнять свои запасы за счет мирных жителей, коммерческих учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, преимущественно путем грабежа, отъема, мародерства и другими преступными способами.

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Вооруженные силы Украины обращаются к гражданам максимально сплачиваться и сопротивляться в своих территориальных общинах.

Спасибо вам, соотечественники. Мы уже объединились, теперь вместе к победе!

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