Враг ищет план "Б", чтобы реализовать хоть что-то, - Минобороны

Анна Маляр рассказала, что война длится 20 дней и уже можно делать определенную аналитику. Враг понес огромные потери.

Заместитель министра обороны Украины Маляр рассказала, что российские оккупанты имеют проблемы с провиантом и горючим. В то же время враг не оставляет планов продвинуться вглубь и пытается учиться воевать.

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У них были одни планы. Они уже видят, что эти планы невыполнимы. Они не могут захватить Украину. И сейчас они переформатируют порядок своих действий и ищут план "Б", чтобы все-таки реализовать хоть что-нибудь,

– рассказала Маляр.

Она также отметила: чтобы показать хоть какой-то результат для своих командующих, оккупанты будут пытаться закрепиться. По словам Маляр, здесь очень важна позиция местных жителей. Они героически сопротивляются и не дают врагу реализовать планы.

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