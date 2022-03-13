Враг ищет слабые места в обороне Кривого Рога
13 марта 2022 , 02:03Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россия не добилась успеха в попытке наступления на Кривой Год, но не отказывается от попыток. Сейчас оккупанты ищут слабые места.
Так, сейчас орки пытаются найти "лазейки" в обороне украинских защитников. В дальнейшем они планируют наращивать силы, поэтому вводят в операцию резервы из состава Воздушно-десантных войск.
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На отдельных направлениях враг пытается удержать ранее занятые рубежи.
Верим в наши Силы! Держим строй! Вместе победим! Слава Украине!,
– подчеркнули в Генштабе.
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