Так, наразі орки намагаються знайти "лазівки" в обороні українських захисників. Надалі вони планують нарощувати сили, тож вводять в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ.

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На окремих напрямках ворог намагається утримати раніше зайняті рубежі.

Віримо в наші Збройні Сили! Тримаємо стрій! Разом переможемо! Слава Україні!,

– наголосили в Генштабі.

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