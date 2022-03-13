Так, наразі орки намагаються знайти "лазівки" в обороні українських захисників. Надалі вони планують нарощувати сили, тож вводять в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ.
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На окремих напрямках ворог намагається утримати раніше зайняті рубежі.
Віримо в наші Збройні Сили! Тримаємо стрій! Разом переможемо! Слава Україні!,
– наголосили в Генштабі.
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