Щоправда, більшість "рашистських" ракет таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

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Але ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати удари по наземних цілях: у скупчення ворожої техніки та живої сили, колони загарбників на марші тощо.

Переможні трофеї

Протиповітряна оборона держави 12 березня збила:

2 російські вертольоти Ка-52;

1 Су-34;

1 невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

2 безпілотні літальні апарати.

Також є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, але вони потребують уточнення та підтвердження.

Пам'ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!,

– йдеться в повідомленні.

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