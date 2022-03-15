Враг использует больницы на захваченных территориях для лечения своих раненых
Источник:Генштаб
Вражеская армия использует украинские больницы на временно захваченных территориях. Там оккупанты оказывают медицинскую помощь своим раненым военным.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины утром 15 марта. Там подчеркнули, что враг продолжает цинично наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.
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Кроме того, по информации Генштаба, оккупанты используют сеть заведений здравоохранения на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава.
В то же время, захватчики и в дальнейшем коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
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