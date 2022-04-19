Враг использует и фосфорные бомбы, и кассетные боеприпасы на Криворожье

В ночь на 19 апреля российские оккупанты били по городам и селам Криворожского района. Они массово стреляли из реактивных систем и артиллерии.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телеканала "Рада" рассказал, что враг сознательно не наносит удары по объектам критической инфраструктуры, а сознательно бьет по селам, создавая террор, чтобы запугать людей, передает 24 канал.

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Кроме этого, российские оккупанты используют против мирного населения грязные методы войны.

К счастью, жертв в результате ночных обстрелов нет, ведь людей эвакуировали раньше.

Враг использует и фосфорные бомбы, и запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы, которые разбрасывают по территории заряды, которые могут разрываться и через день, и через неделю. Ведь одни реагируют на изменение температуры, другие – на непосредственный контакт,

– сказал Вилкул.

Также он рассказал, что только в течение нескольких последних суток взрывотехники обезвредили 800 таких боеприпасов. Но учитывая количество сброшенных боеприпасов, работы для служб ГСЧС будет минимум на неделю.

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