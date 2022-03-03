Враг использует "Грады" в Энергодаре, там крупнейшая в Европе АЭС, – Арестович
Источник:ютуб-канал Алексея Арестовича
Российские захватчики не оставляют попыток захватить Энергодар. За город идут бои, оккупанты используют "Грады" и артиллерию.
Однако проблема в том, что там неподалеку расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС. Об этом сообщил Алексей Арестович.
Читайте также Путин сошел с ума или деградирует, или Почему Россия напала на Украину
Мы понимаем, что это российский традиционный способ войны не обращать внимания на возможные сопровождающие последствия, пытаясь решить свои боевые задачи,
– сказал советник главы ОП.
Напомним, что Министерство энергетики уверяет, что АЭС в Энергодаре сейчас под надежной охраной.
Мирное население Энергодара стоит стеной против российских захватчиков. Отважные украинцы препятствуют въезду оккупантов в город.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!