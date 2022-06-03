Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники отметили, что ситуация на линии столкновения южного фронта – динамичная и напряженная.

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Оккупанты подтягивают дополнительную технику на Юг

Российские кафиры страдают от системных контратак украинских подразделений на Юге. Несмотря на это, россияне подтянули и разгрузили на железной дороге в 40 километрах от Херсона 27 БМП-1.

Отчаянная попытка захватчиков восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено 2 авиационных удара. Без потерь,

– добавили в ОК "Юг".

В то же время в результате массированного обстрела Нововоронцовки 2 мирных жителя получили ранения.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":