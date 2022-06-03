Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зазначили, що ситуація на лінії зіткнення південного фронту – динамічна та напружена.

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Окупанти підтягують додаткову техніку на Південь

Російські окупанти потерпають від системних контратак українських підрозділів на Півдні. Попри це, росіяни підтягнули та розвантажили на залізниці за 40 кілометрів від Херсону 27 БМП-1.

Відчайдушна спроба загарбників відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було завдано 2 авіаційних ударів. Без втрат,

– додали в ОК "Південь".

Водночас внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки 2 мирних жителів зазнали поранень.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":