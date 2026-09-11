Враг каждую ночь наносит удары КАБами: военный рассказал, как изменилась обстановка с безопасностью в Изюме

Находящийся вблизи линии фронта Изюм ежедневно подвергается сокрушительным вражеским обстрелам и авиаударам, ведь он расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта. В преддверии осенне-зимнего периода угрозы для местной инфраструктуры возрастают в разы, однако защитники делают все возможное для спасения города.

Командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергей Тищенко рассказал "24 Каналу" о ситуации с безопасностью в Изюме и о работе военных по защите города. По его словам, линия фронта остается стабильной, но оккупанты пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Каждую ночь наносят удары УАБами по логистике и гражданским объектам

Сергей Тищенко отметил, что враг существенно усилил удары управляемыми авиационными бомбами по городу. Особая активность наблюдалась в июле и августе 2026 года.

И вот сейчас, в сентябре, практически каждую ночь противник наносит удары авиабомбами по городу и пытается разрушить инфраструктуру, пытается повредить логистику и в основном попадает в гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул военный.

Он отметил, что оккупанты наносят удары по торговым площадкам, автостоянкам и другим гражданским объектам в Изюме.

Военный о ситуации в Изюме: видео

Как военные усилили защиту от дронов на маршрутах

Несмотря на активность вражеских авиаударов, украинские военные действуют на опережение и создают надежную защиту. За год работы подразделению удалось перекрыть ключевые подъездные пути от дронов противника.

В составе 96-го отдельного батальона поддержки за год работы практически весь Изюм и основные логистические маршруты были охвачены антидроновой защитой, и, собственно, у нас есть результаты в этом направлении. До Изюма не долетают дроны противника, FPV-дроны на оптоволокне,

– рассказал командир батальона.

Он также добавил, что на сегодняшний день ситуация на линии боевого столкновения остается стабильной. 3-й армейский корпус удерживает оборону, и проводится комплекс мер, чтобы сделать невозможным приближение оккупантов к городу.

Как военные помогают восстанавливать инфраструктуру Изюма

Военные активно сотрудничают с военно-гражданской администрацией, чтобы минимизировать последствия российских ударов и обеспечить жителей необходимыми коммуникациями.

Если происходят удары, инженеры первыми прибывают на помощь и в составе мобильных огневых групп помогают восстанавливать, прикрывают, потому что иногда наносятся удары, которые делают невозможным нормальное водоснабжение и электроснабжение. Мы помогаем восстанавливать все это совместно с городскими властями,

– отметил командир.

В настоящее время городские власти принимают все возможные меры для противодействия врагу, однако угроза остается чрезвычайно высокой из-за близости к зоне боевых действий.