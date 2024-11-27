Враг поднимал Миг-31К и имитировал пуск "Кинжала" на Киев

По всей Украине объявляли ракетную опасность. Россияне поднимали в небо МиГ-31К.

В 13:03 сирена воздушной тревоги раздалась во всех областях Украины. Уже через 20 минут дали отбой, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты имитировали пуск ракеты на Киев

В этот небольшой промежуток Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели на Черниговщине с севера, а также призвали пройти жителей столицы в укрытие.

Мониторы пишут, что на Киев, а точнее на Вышгород, летела ракета. Впрочем, впоследствии ее перестали фиксировать.

К слову, ночью 27 ноября враг снова терроризировал Украину дронами. Россия запустила 89 ударных БПЛА типа "Шахед" с трех направлений. Силы ПВО сбили 36 вражеских беспилотников, еще 48 были локационно потеряны и 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства.