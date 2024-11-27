О 13:03 сирена повітряної тривоги залунала в усіх областях України. Вже за 20 хвилин дали відбій, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти імітували пуск ракети на Київ

У цей невеличкий проміжок Повітряні сили повідомляли про рух швидкісної цілі на Чернігівщині з півночі, а також закликали пройти жителів столиці до укриття.

Монітори пишуть, що на Київ, а точніше, на Вишгород, летіла ракета. Втім, згодом її припинили фіксувати.

До слова, уночі 27 листопада ворог знову тероризував Україну дронами. Росія запустила 89 ударних БпЛА типу "Шахед" трьох напрямків. Сили ППО збили 36 ворожих безпілотників, ще 48 були локаційно втрачені та 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору.