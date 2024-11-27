13:07, 27 листопада

У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. пам'ятайте, потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін.

Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.