Вся Україна "почервоніла" через зліт винищувача МіГ-31К. Про все, що відомо розповідає 24 Канал.

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13:23, 27 листопада

Повітряні сили поінформували про відбій повітряної тривоги.

13:11, 27 листопада

Київ – в укриття

Повітряні сили попередили столицю про небезпеку.

13:11, 27 листопада

На Чернігівщині зафіксували швидкісну ціль.

13:07, 27 листопада

У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. пам'ятайте, потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін.

Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

13:06, 27 листопада

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

13:05, 27 листопада

Злетів МіГ-31К

Спочатку про зліт винищувача повідомили моніторингові канали. Потім це офіційно підтвердили також і Повітряні сили.