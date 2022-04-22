Враг на южной оборонной границе за эти сутки понес ощутимые потери, – ОК "Юг"
22 апреля 2022 , 01:19Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
На южном направлении противник пытался атаковать позиции наших героев. ВСУ дали отпор россиянам, обновив число их потерь.
На южном направлении россияне пытаются прорваться к западу от оборонительных рубежей. На протяжении суток враг дважды пытался продвинуться в пределы Николаевской области, но понес потери и отступил.
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Потери врага
Артиллерия ВСУ нанесла удар по 15 целям противника. Наши герои отправили на тот свет еще 51 оккупанта и ликвидировали 14 единиц техники.
Кроме того, россияне лишились еще одного танка Т-72 и системы реактивного залпового огня.
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