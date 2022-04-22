На південному напрямку росіяни намагаються прорватися на захід від оборонних рубежів. Впродовж доби ворог двічі намагався просунутись до меж Миколаївської області, але зазнав втрат та відступив.

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Втрати ворога

Артилерія ЗСУ завдала удару по 15 цілях противника. Наші герої відправили на той світ ще 51 окупанта та ліквідували 14 одиниць техніки.

Окрім того, росіяни втратили ще один танк Т-72 та систему реактивного залпового вогню.

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