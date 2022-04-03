Враг начал отводить войска от Сум и частично отказался от наступления на Харьковщине

Украина тридцать девятый день противостоит полномасштабным атакам российских захватчиков. Оккупанты не имеют успехов в продвижении ни на Сумщине, ни на Харьковщине.

Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что оккупанты отводят войско от Сум.

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"Вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северскому и частично Слобожанскому направлениям", – рассказали в ВСУ.

Убегают в Беларусь

Оккупанты завершают отводить свои подразделения в Беларусь на Северщине. В Генштабе отметили, что на границе не осуществляют никакого контроля.

Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в Беларусь награбленное имущество и транспортные средства,

– рассказали в ВСУ.

Добавили, что на Слобожанском направлении в течение дня не было существенных изменений.

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