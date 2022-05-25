Враг нанес 3 ракетных удара по Кривому Рогу: разрушено промышленное предприятие

Российские захватчики продолжают запускать ракеты по Украине. На этот раз три "прилета" произошли в Кривом Роге. Известно об серьезных разрушениях промышленного предприятия.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что в течение ночи в области было неспокойно, ведь постоянно звучали воздушные тревоги.

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Оккупанты выпустили три ракеты по Кривому Рогу

Известно, что российские захватчики утром попали в промышленное предприятие Кривого Рога. В результате вражеской атаки объект подвергся серьезным разрушениям.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что военные страны-агрессора нанесли удар со стороны Херсонской области. Он также добавил, что предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас детали уточняются.

Кроме того, били оккупанты по Широковской и Апостоловской общинах. По ним российские захватчики открывали огонь из "Ураганов". Резниченко отметил, что Апостолово частично осталось без электроэнергии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что "прилеты" произошли во время всеукраинской воздушной тревоги, которая прозвучала около 04:55. Тогда же военные страны-агресора выпустили по Запорожью 4 крылатые ракеты. Одну из них удалось сбить силам ПВО, остальные же попали в объекты гражданской инфраструктуры, торговый центр, а также жилые дома. Известно о по меньшей мере одной погибшей и трех пострадавших.

Днепропетровщину оккупанты обстреливают регулярно

24 мая Валентин Резниченко отметил, что российские захватчики "Ураганами" атаковали Зеленодольскую общину. Кроме того, попали они по Большой Костромке. Тогда сообщили о разрушениях в результате вражеской атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что речь идет о 15 "приходах". Ровно столько раз с РСЗО "Ураган" захватчики открывали огонь по Большой Костромке.

Но и это еще не все. Оккупанты в очередной раз "демилитаризовали" поле. На этот раз в Павлоградском районе. В результате попадания вражеского снаряда образовалась воронка глубиной 4 метра.

Накануне, 21 мая, Вилкул сообщил, что российские захватчики беспощадно били на Криворожском направлении. Атаковали его оккупанты из "Градов", "Торнадо" и "смерчей".

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