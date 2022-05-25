Враг нанес авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска
Источник:Александр Гончаренко
Вечером 24 мая российские оккупанты несколько раз нанесли ракетные удары по Украине. Пострадал от этого и Краматорск.
Воздушная тревога в Краматорске вечером 24 мая началась в 22:15. Уже в 22.53 был объявлен отбой воздушной тревоги.
На Запорожье украинский защитник второй раз за месяц сбил вражеский самолет: на этот раз Су-25 "Грач"
Утром 25 мая городской голова Краматорска Александр Гончаренко опубликовал результаты ракетных ударов, которые враг нанес по городу.
"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору", - подписал фото Александр Гончаренко.
На опубликованных фотографиях как разрушение частных домов, так и поврежденные многоэтажки. В каком именно это районе города произошло, городской голова краматорска решил не уточнять.
Разрушенный дом в Краматорске после обстрела кафиров / Фото Александра Гончаренко
По данным Александра Гончаренко, к счастью, обошлось без жертв.Важно! В ночь на 25 мая российские кафиры нанесли массовый ракетный удар по территории Украины . Известно об обстрелах Запорожья, Кривого Рога , Покровска , Краматорска, Краснополья и Николаева. Часть вражеских ракет удалось сбить благодаря усилиям бойцов противовоздушной обороны.
Подробнее По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены, 62 дома повреждены: подробности обстрела Запорожья
Мэр Краматорска также напомнил, что опасность в городе из-за действий российских оккупационных войск остается высокой.
"Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам ни было", - подчеркнул Александр Гончаренко.
Смотрите видео о том, какая территория Украины оказалась под российской оккупацией