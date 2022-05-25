Враг нанес авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска

Вечером 24 мая российские оккупанты несколько раз нанесли ракетные удары по Украине. Пострадал от этого и Краматорск.

Воздушная тревога в Краматорске вечером 24 мая началась в 22:15. Уже в 22.53 был объявлен отбой воздушной тревоги.

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Утром 25 мая городской голова Краматорска Александр Гончаренко опубликовал результаты ракетных ударов, которые враг нанес по городу.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору", - подписал фото Александр Гончаренко.

На опубликованных фотографиях как разрушение частных домов, так и поврежденные многоэтажки. В каком именно это районе города произошло, городской голова краматорска решил не уточнять.



Разрушенный дом в Краматорске после обстрела кафиров / Фото Александра Гончаренко

По данным Александра Гончаренко, к счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 25 мая российские кафиры нанесли. Известно об обстрелах Запорожья, Кривого Рога Покровска , Краматорска, Краснополья и Николаева. Часть вражеских ракет удалось сбить благодаря усилиям бойцов противовоздушной обороны.

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Мэр Краматорска также напомнил, что опасность в городе из-за действий российских оккупационных войск остается высокой.

"Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам ни было", - подчеркнул Александр Гончаренко.

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