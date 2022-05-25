Повітряна тривога в Краматорську ввечері 24 травня розпочала о 22:15. Вже о 22:53 було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Вранці 25 травня міський голова Краматорська Олександр Гончаренко опублікував результати ракетних ударів, які ворог завдав по місту.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору", – підписав фото Олександр Гончаренко.

На опублікованих фотографіях як руйнування приватних будинків, так і пошкоджені багатоповерхівки. В якому саме це районі міста сталося, міський голова краматорська вирішив не уточняти.



Зруйнований будинок в Краматорську після обстрілу окупантів / Фото Олександра Гончаренка

За даними Олександра Гончаренка, на щастя, обійшлося без жертв.

Важливо! В ніч на 25 травня російські окупанти завдали масового ракетного удару по території України. Відомо про обстріли Запоріжжя, Кривого Рогу, Покровська, Краматорська, Краснопілля та Миколаєва. Частину ворожих ракет вдалося збити завдяки зусиллям бійців протиповітряної оборони.

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Міський голова Краматорська також нагадав, що небезпека в місті через дії російських окупаційних військ залишається високою.

"Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було", – наголосив Олександр Гончаренко.

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