Враг нанес ракетный удар по Арцизу в Одесской области, – мэр

Российские оккупанты в Одесской области атаковали город Арциз. По городу ударили ракетами.

Соответствующую информацию сообщил мэр города Сергей Парпуланский. Об этом стало известно ориентировочно в 22:47 3 мая.

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Оккупанты ударили по Арцизу

Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области,

– сообщил мэр.

Чиновник не уточнил деталей. Однако предварительно СМИ писали, что в области слышны взрывы и сработало ПВО.

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