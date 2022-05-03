Враг нанес ракетный удар по Арцизу в Одесской области, – мэр
3 мая 2022 , 22:52Читати новину українською
Источник:Суспільне Одеса
Российские оккупанты в Одесской области атаковали город Арциз. По городу ударили ракетами.
Соответствующую информацию сообщил мэр города Сергей Парпуланский. Об этом стало известно ориентировочно в 22:47 3 мая.
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Оккупанты ударили по Арцизу
Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области,
– сообщил мэр.
Чиновник не уточнил деталей. Однако предварительно СМИ писали, что в области слышны взрывы и сработало ПВО.
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