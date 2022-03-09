Враг не должен знать, чего ему ждать: в Минобороны просят не информировать об оружии

Военно-политическое руководство Украины постоянно общается с партнерами по военной помощи. В Минобороны говорят: в период войны не следует распространять сообщения о предоставлении оружия украинцам.

Такую просьбу распространил в соцсетях министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество – очень деликатная сфера.

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Стоит воздерживаться в комментариях относительно оружия, – Резников

Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам,

– написал Резников.

Министр отметил, что понимает желание поделиться хорошими новостями, однако порой это создает информационный фон, который негативно влияет на результат.

То, что можно сообщать, информирует власть

Всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, пообещал министр, обязательно обнародуют.

Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом,

– добавил Резников.

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