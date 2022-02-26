Враг не достиг своих планов и потому начинает обстрел гражданских, – Шмиыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам. Он заявил, что уже более двух суток Вооруженные силы уничтожают оккупантов.

Шмыгаль указал, что россиян убивают на суше, на море, в небе. Тысячи вражеских военных убиты, сотни захвачены в плен.

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"Украина поднимается. Десятки тысяч добровольцев, резервистов, бойцов территориальной обороны уже присоединились к защите нашей земли", – сказал Шмыгаль.

Россию ждет трибунал

Премьер-министр отметил, что российское руководство не понимает – оно сражается не только с Вооруженными силами Украины, но и со всем украинским народом. Он заявил, что украинцы поднялись на освободительную войну против оккупантов.

Враг не достиг своих планов, поэтому начинает обстрелы, к сожалению, мирного населения и гражданской инфраструктуры. Стреляют по детским садикам, по больницам, по жилым домам, расстреливают кареты скорой, автобусы с детьми,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Россию за эти преступления ждет трибунал, а Украина никогда не простит убийство своих детей.

Обращение Шмыгаля к украинскому народу: смотрите видео

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