Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что на практике сегодня характер расположения и передвижения российских войск не свидетельствует о том, что враг создает группировку, чтобы ударить по Киеву.

Смотрите также Уже без техники, – в 3 ОШБр рассказали, как россияне пытаются прорваться на украинские позиции

2 сценария, которые стремится воплотить Кремль

Как отметил Мусиенко, есть большие и актуальные угрозы, которые противник реализует прямо в этот момент.

Сейчас сомнительно, что Россия может накопить такие силы, которые бы дали возможности прорваться и говорить, что они могли бы захватить крупные города, облцентры, не говоря о столице,

– озвучил Мусиенко.

Сейчас, по словам военнослужащего, есть 2 сценария, которые Россия реализует и на которые возлагает большие надежды. Первый сценарий – это осуществление дронового террора против гражданского населения, удары по украинским городам. Это происходило и в марте, и продолжает происходить в начале апреля. Второй сценарий – враг стремится вбить клин и сделать все, чтобы попытаться ухудшить отношения Украины и США.

Это очевидно сегодня, об этом предупреждали ГУР, СБУ. Это стратегический замысел России,

– подчеркнул Мусиенко.

Кремль сейчас стремится дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине с целью возникновения определенных процессов. Они должны привести к тому, что обстановка внутри государства может повлиять на фронт, на ситуацию в политической среде. Вот такое намерение, как подытожил военнослужащий, сегодня враг пытается воплотить.